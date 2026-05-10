Frosinone festa promozione in piazza | l' idea dell' amministrazione
A Frosinone, i tifosi si sono radunati in piazza per festeggiare la promozione del team in Serie A, ottenuta con la vittoria contro il Mantova. L’amministrazione comunale ha organizzato un evento per celebrare la conquista, che segna il ritorno del club nella massima divisione dopo due anni di assenza. La festa ha coinvolto numerosi cittadini e sostenitori che hanno condiviso il momento di gioia.
Un'impresa da celebrare. La vittoria contro il Mantova ha permesso al Frosinone Calcio di volare in Serie A dopo due anni di assenza. Una vera e propria epopea, inaspettata quanto bella. La città ha già festeggiato fino a tarda notte dopo il match di venerdì sera ma le celebrazioni continueranno.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Notizie correlate
Visita guidata nei luoghi simbolo di San Nicola e Festa della mamma in piazza: il programma delle attività di "Piazza idea"Prosegue in piazza Cesare Battisti e piazza Umberto il percorso di animazione sociale e culturale “Piazza Idea - Liberi spazi di cittadinanza”,...
Tuttosport – Festa Venezia, è Serie A! Tonfo Monza e il Frosinone sorride: promozione a un passo. Reggiana in Serie C2026-05-01 17:40:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Tuttosport: Il Venezia torna in Serie A grazie al pareggio 2-2 sul campo dello Spezia e...
Argomenti più discussi: Frosinone in Serie A: in città esplode la festa!; VIDEO. Frosinone in Serie A: la festa per la promozione; Frosinone, via alla festa dopo la promozione; Festa promozione di Venezia e Frosinone, l'Empoli si salva al 94': tutti i gol Serie BKT.