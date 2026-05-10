Frosinone festa promozione in piazza | l' idea dell' amministrazione

A Frosinone, i tifosi si sono radunati in piazza per festeggiare la promozione del team in Serie A, ottenuta con la vittoria contro il Mantova. L’amministrazione comunale ha organizzato un evento per celebrare la conquista, che segna il ritorno del club nella massima divisione dopo due anni di assenza. La festa ha coinvolto numerosi cittadini e sostenitori che hanno condiviso il momento di gioia.

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