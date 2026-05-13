Il festival FORMA si è svolto a Frosinone, portando in scena un evento dedicato alla moda e al suo legame con la ricerca e il sociale. Durante la manifestazione si sono presentate diverse opere che esplorano come gli abiti possano essere utilizzati come strumenti per la danza contemporanea e come il tessuto possa diventare parte di un sistema di progettazione con finalità sociali. La manifestazione ha coinvolto artisti e designer provenienti da varie aree.

? Punti chiave Come può un abito diventare un alleato per la danza contemporanea?. Cosa significa trasformare il tessuto in un sistema di progettazione sociale?. Perché la ricerca accademica di provincia sfida i canoni della moda globale?. Come cambiano i nostri rituali sociali nell'era post computazionale?.? In Breve Giuseppe Iaconis e Alessandro Turci hanno discusso di sottoculture alla Nuvola di Fuksas.. Tre modelli per danza contemporanea sono stati presentati nell'area installazioni il 9 maggio.. Stefania Di Marco ha sottolineato il valore strategico della vetrina per gli studenti.. Lo shooting finale è stato curato dal professor Stefano Cesaroni presso la struttura.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Frosinone conquista il festival FORMA: la moda tra ricerca e sociale

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