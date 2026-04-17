Frosinone | la Polizia tra difesa digitale e prevenzione sociale

Nella provincia di Frosinone, la Polizia di Stato ha rafforzato la presenza sul territorio con due operazioni specifiche. Un intervento si è concentrato sulla sicurezza digitale, mentre l’altro ha riguardato attività di prevenzione sociale. Questi interventi sono stati messi in atto per affrontare problematiche legate sia alla tutela dei dati online sia alle situazioni di rischio tra la popolazione locale.

La Polizia di Stato ha intensificato la presenza sul territorio della provincia di Frosinone attraverso due interventi mirati che hanno toccato i nodi della sicurezza digitale e della prevenzione sociale. Gli appuntamenti, svoltisi rispettivamente a Fiuggi e ad Anagni, hanno il coinvolgimento diretto degli operatori della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Frosinone e di esperti in ambito psicologico, con l’obiettivo di costruire una rete di consapevolezza tra imprese, giovani e istituzioni locali. Dalla tutela dei dati aziendali alla prevenzione del disagio giovanile. Il teatro comunale di Fiuggi è stato il palcoscenico di un confronto tecnico focalizzato sulle vulnerabilità informatiche, durante il convegno denominato Oltre la cybersecurity: la vera consapevolezza digitale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Frosinone: la Polizia tra difesa digitale e prevenzione sociale Notizie correlate Mestrino: nasce ECO, la biblioteca sociale tra digitale e culturaIl Comune di Mestrino trasformerà la propria biblioteca in un centro di aggregazione sociale grazie a un finanziamento di 70 mila euro. Olbia 2026: Convegno multidisciplinare affronta pedofilia, tra prevenzione, tutela e responsabilità sociale.Olbia: Un Confronto Multidisciplinare sulla Pedofilia Accende il Dibattito Olbia, Sardegna, si prepara ad ospitare un convegno di notevole... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Frosinone – La Polizia di Stato arresta 36enne.; Salvano vite e sgominano la criminalità: i poliziotti premiati a Frosinone; Frosinone - La polizia di Stato celebra i 174 anni; FROSINONE: Festa della Polizia. Festa della Polizia, le celebrazioni del 174° anniversarioAlla cerimonia, accolti dal questore di Frosinone, dottor Stanislao Caruso, presenti le autorità provinciali, rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell’ordine, studenti e cittadini ... ciociariaoggi.it La polizia di Stato celebra i 174 anniLa polizia di Stato di Frosinone celebra 174 anni di impegno al servizio del Paese, con una cerimonia che si terrà il 10 aprile 2026 alle10.30 al teatro Vittoria di Frosinone. Un evento ... ciociariaoggi.it FROSINONE: nelle due notti di lunedì 20 e martedì 21 aprile, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Frosinone, in entrata verso Napoli - facebook.com facebook FROSINONE - Presentazione Mostra Mithos di arte digitale su supporto ligneo presso l’Accademia delle Belle Arti Un momento culturale interessante dal punto di vista artistico con opere che incarnano perfettamente la volontà dell’artista di reinterpretare i x.com