A Cepagatti si è svolta la terza Festa di primavera organizzata dalla Pro loco il 24 e 25 aprile. L'evento ha proposto visite ai murales del borgo e una sfilata dedicata alla figura di Gioconda, attirando sia residenti che visitatori provenienti da fuori regione. La manifestazione ha combinato momenti di arte, moda e sapori, coinvolgendo il pubblico in diverse attività durante il fine settimana.

? Cosa sapere La Pro loco Cepagatti ha organizzato la terza Festa di primavera il 24-25 aprile.. I tour tra i murales e la sfilata di Gioconda hanno attirato visitatori extraregionali.. La Pro loco Cepagatti ha registrato una partecipazione di pubblico molto elevata durante la terza edizione della Festa di primavera, tenutasi nelle giornate del 24 e 25 aprile nel centro del paese. L’evento, che ha animato le piazze e i vicoli del borgo durante tutto il fine settimana, si è concluso con un bilancio di grande soddisfazione per gli organizzatori. La manifestazione ha trasformato il cuore della comunità in un palcoscenico vivace, dove mercatini, decorazioni colorate e attività dedicate ai più piccoli hanno creato un clima di festa accogliente per tutti i visitatori.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cepagatti esplode: tra arte, moda e sapori la festa conquista il borgo

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