Frosinone al Cinema Arci La più piccola
Dal 15 al 17 maggio, al Cinema Arci di Frosinone, si terrà la proiezione del film “La più piccola” diretto da Hafsia Herzi. La pellicola vede nel cast Nadia Melliti, Park Ji-min, Amina Ben Mohamed e Melissa Guers. L’evento prevede tre giorni di visioni consecutive presso la sala cinematografica della città.
Appuntamento dal 15 al 17 maggio al Cinema Arci di Frosinone con la proiezione del film “La più piccola” di Hafsia Herzi, con Nadia Melliti, Park Ji-min, Amina Ben Mohamed, Melissa Guers. Un racconto di emancipazione in un film puro e misurato che non cede al discorso militante.VENERDI'15 MAGGIO.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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