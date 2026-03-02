Frosinone al cinema Arci il film Due procuratori
Appuntamento dal 6 all'8 marzo al cinema Arci di Frosinone con la proiezione del film “I due procuratori”di Sergei Loznitsa, con Aleksandr Kuznetsov (IV), Anatoliy Belyy, Dmitrijus Denisiukas, Aleksandr Filippenko. Con il suo primo film di finzione il regista ucraino mette in scena il passato per. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Frosinone, al cinema Arci "Sorry, baby"Appuntamento al Cinema Arci di Frosinone da venerd' 20 a domenica 22 con la proiezione del fil “Sorry, Baby”.
Frosinone, al Cinema Arci "C' era una volta mia madre"Appuntamento venerdì 9, sabato 1o e domenica 11 gennai0 a partire dalle ore 18:0020:15 al cinema Arci di Frosinone per assistere alla proiezione del...