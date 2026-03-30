Venerdì 3 aprile 2026, si terrà al Circolo Arci Belleri la prima esibizione dal vivo di Valenn, che presenterà i brani del suo primo EP intitolato

La serata prenderà vita dalle ore 18,30 con un aperitivo, creando l'atmosfera ideale per accogliere l'opening act di Valenn, a cui seguirà il live dei Jam Caramel. Non si tratta di una semplice esibizione: è l'occasione unica per ascoltare dal vivo, nella loro veste più autentica, le quattro tracce che compongono il diario emotivo dell'artista. Oltre all'atteso debutto dell'Ep, la scaletta di Valenn includerà due singoli già noti al pubblico e due cover scelte con cura, svelando così tutte le sfumature che definiscono la sua identità musicale. Valenn è il nome d'arte di Valentina Magistrati, cantautrice 21enne che ha trovato nella musica il mezzo d'elezione per raccontarsi, farsi sentire e accettarsi. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - Valenn presenta per la prima volta dal vivo l’Ep “Piccola” al Circolo Arci Belleri

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