Un leader politico statunitense si sposta in Cina per incontrare il presidente del paese. Nel frattempo, si intensificano le tensioni tra Stati Uniti e Iran, influenzando l’economia e le decisioni politiche interne. La situazione economica degli Stati Uniti si complica con aumenti dei prezzi e un incremento del debito pubblico, mentre i rapporti con Pechino restano tesi. In vista delle prossime elezioni, l’attenzione si concentra anche sulle sfide politiche interne.

Trump vola da Xi mentre la guerra in Iran pesa su economia e politica USA tra rincari, debiti, tensioni con la Cina e sfida elettorale. I numeri che accompagnano questa ambizione sono solidi. Con oltre il 23% del Pil nazionale e più di un quarto dell'export italiano, la Lombardia è già il principale motore economico del Paese. Dal 2021 al 2025 ha attratto 448 progetti su 1.158 complessivi in Italia, mantenendo una quota costante tra il 35% e il 45% del totale nazionale, con una crescita di 85-90 investimenti diretti esteri all’anno - il 35% in più rispetto al quinquennio precedente (lo dice il Financial Times). Dati ancora più significativi se confrontati con lo scenario globale: tra il 2023 e il 2024 i flussi internazionali di investimenti sono calati dell’11% e quelli europei del 5%, mentre la Lombardia ha segnato un +6%.🔗 Leggi su Laverita.info

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