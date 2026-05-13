FrontPage | Trump vola in Cina Iran economia ed elezioni
Un leader politico statunitense si sposta in Cina per incontrare il presidente del paese. Nel frattempo, si intensificano le tensioni tra Stati Uniti e Iran, influenzando l’economia e le decisioni politiche interne. La situazione economica degli Stati Uniti si complica con aumenti dei prezzi e un incremento del debito pubblico, mentre i rapporti con Pechino restano tesi. In vista delle prossime elezioni, l’attenzione si concentra anche sulle sfide politiche interne.
Trump vola da Xi mentre la guerra in Iran pesa su economia e politica USA tra rincari, debiti, tensioni con la Cina e sfida elettorale. I numeri che accompagnano questa ambizione sono solidi. Con oltre il 23% del Pil nazionale e più di un quarto dell'export italiano, la Lombardia è già il principale motore economico del Paese. Dal 2021 al 2025 ha attratto 448 progetti su 1.158 complessivi in Italia, mantenendo una quota costante tra il 35% e il 45% del totale nazionale, con una crescita di 85-90 investimenti diretti esteri all’anno - il 35% in più rispetto al quinquennio precedente (lo dice il Financial Times). Dati ancora più significativi se confrontati con lo scenario globale: tra il 2023 e il 2024 i flussi internazionali di investimenti sono calati dell’11% e quelli europei del 5%, mentre la Lombardia ha segnato un +6%.🔗 Leggi su Laverita.info
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