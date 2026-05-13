Frontale contro un’automedica abbandonano la macchina e fuggono a piedi | ferito un infermiere di Terni
Un incidente si è verificato questa mattina in città, quando un’automedica è stata coinvolta in un frontale con un veicolo condotto da un gruppo di ragazzi. Dopo lo scontro, i giovani sono scappati a piedi lasciando la macchina sul luogo dell’incidente. Un infermiere che si trovava a bordo dell’ambulanza è rimasto ferito e ha richiesto assistenza. Le forze dell’ordine stanno cercando di rintracciare i responsabili.
Caccia a un gruppo di ragazzi fuggiti a piedi dopo essersi schiantati contro un’automedica, abbandonando sul posto la macchina su cui viaggiavano. L’incidente è avvenuto sulla via Cassia a Vetralla, intorno alle 23.30 dell'11 maggio. Un frontale all’altezza del chilometro 68,7 della strada.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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