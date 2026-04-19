Dopo lo scontro abbandonano l’auto e fuggono a a piedi per i campi

Nel tardo pomeriggio di venerdì, alle porte di Massa Lombarda, una coppia di coniugi cinquantenni residente in Lombardia ha vissuto un incidente stradale. L’auto su cui viaggiavano è uscita di strada e si è ribaltata. Dopo l’impatto, i due hanno abbandonato il veicolo e si sono allontanati a piedi attraverso i campi. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

Grande spavento nel tardo pomeriggio di venerdì alle porte di Massa Lombarda per un coppia di coniugi cinquantenni residenti in Lombardia, a causa della paurosa uscita di strada dell’auto su cui viaggiavano. L’ incidente si sarebbe verificato (le esatte cause sono infatti al vaglio del nucleo Infortunistica della polizia locale della Bassa Romagna) in seguito alla collisione con un’altra vettura i cui occupanti, dopo l’impatto, sono fuggiti a piedi tra i campi. È successo intorno alle 18.30 in via Bagnarolo all’altezza dell’intersezione con via Nuova, nel territorio comunale di Massa Lombarda. Secondo la prima ricostruzione degli agenti, la coppia viaggiava a bordo di una Peugeot station wagon.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dopo lo scontro abbandonano l’auto e fuggono a a piedi per i campi Notizie correlate Abbandonano Suv rubato sull'A1 e fuggono nei campi: a bordo diamanti e arnesi da scassoBologna, 21 febbraio 2026 – Una normale operazione di controllo autostradale si è trasformata in una vera e propria caccia all'uomo nella tarda... Leggi anche: Posto di blocco. Lasciano l’auto fuggono a piedi Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Dopo lo scontro abbandonano l’auto e fuggono a a piedi per i campi; I cattolici americani abbandonano Trump: scenario da incubo per il voto di MidTerm; Foggia, strade dissestate e verde abbandonato: l’attacco di Forza Italia all’amministrazione; GF Vip, Paola Caruso furiosa contro Antonella Elia finalista: Hanno premiato una psicopatica. Dopo lo scontro abbandonano l’auto e fuggono a a piedi per i campiMassa Lombarda, l’incidente in via Bagnarolo: due feriti, non gravi. Avviate le indagini per risalire ai fuggitivi ... msn.com Tecnico informatico all’Asl Città di Torino perde il lavoro dopo un periodo di prova imposto da un cambio d’appalto: «Non l’ho nemmeno finito, avevo subito un intervento. E non avrò neppure la Naspi» - facebook.com facebook Dopo 14 anni riapre il gioiello più prezioso delle Terre d'Acqua: ecco il rinnovato Teatro di Crevalcore | VIDEO x.com