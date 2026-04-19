Dopo lo scontro abbandonano l’auto e fuggono a a piedi per i campi

Da ilrestodelcarlino.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel tardo pomeriggio di venerdì, alle porte di Massa Lombarda, una coppia di coniugi cinquantenni residente in Lombardia ha vissuto un incidente stradale. L’auto su cui viaggiavano è uscita di strada e si è ribaltata. Dopo l’impatto, i due hanno abbandonato il veicolo e si sono allontanati a piedi attraverso i campi. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

Grande spavento nel tardo pomeriggio di venerdì alle porte di Massa Lombarda per un coppia di coniugi cinquantenni residenti in Lombardia, a causa della paurosa uscita di strada dell’auto su cui viaggiavano. L’ incidente si sarebbe verificato (le esatte cause sono infatti al vaglio del nucleo Infortunistica della polizia locale della Bassa Romagna) in seguito alla collisione con un’altra vettura i cui occupanti, dopo l’impatto, sono fuggiti a piedi tra i campi. È successo intorno alle 18.30 in via Bagnarolo all’altezza dell’intersezione con via Nuova, nel territorio comunale di Massa Lombarda. Secondo la prima ricostruzione degli agenti, la coppia viaggiava a bordo di una Peugeot station wagon.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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