Frontale contro un' automedica abbandonano la macchina e fuggono a piedi | caccia a un gruppo di ragazzi | FOTO
Un incidente ha coinvolto un’auto su cui viaggiavano alcuni ragazzi, che si sono schiantati contro un’automedica. Dopo l’impatto, hanno abbandonato il veicolo e sono scappati a piedi. La polizia sta cercando di rintracciare i giovani, che sono fuggiti subito dopo l’incidente. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine e i soccorritori, mentre l’automedica è rimasta sul luogo dell’incidente. Sono state scattate alcune fotografie dell’accaduto.
Caccia a un gruppo di ragazzi fuggiti a piedi dopo essersi schiantati contro un'automedica, abbandonando sul posto la macchina su cui viaggiavano. L'incidente è avvenuto sulla via Cassia a Vetralla, intorno alle 23,30 dell'11 maggio. Un frontale all'altezza del chilometro 68,7 della strada.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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