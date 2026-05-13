Fratres Bozzano L’associazione festeggia 56 anni

L’associazione Fratres Bozzano ha celebrato i suoi 56 anni di attività, con una cerimonia che ha visto la consegna di attestati ai donatori di sangue. Durante l’evento è stato anche presentato un nuovo veicolo, dedicato a due ex presidenti recentemente scomparsi. La festa ha riunito volontari e cittadini, sottolineando il ruolo della rete di solidarietà che da anni sostiene la comunità.

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Cinquantasei anni e non sentirli, tra attestati da consegnare ai donatori di sangue e un nuovo mezzo intitolato a due compianti presidenti. A spegnere così tante candeline è il Gruppo Fratres di Bozzano, con la festa in agenda sabato 16 per celebrare la sua fondazione. Sarà l’occasione per fare un po’ di storia, tra cui la ristrutturazione della sede, di proprietà della parrocchia, e quella dei locali dell’asilo, concessi in comodato dal Comune per ospitare strutture per l’aggregazione e le attività sociali del gruppo. Inoltre durante la cerimonia sarà inaugurato un nuovo tomezzo dedicato ai due compianti presidenti Pier Luigi Giannini e Pier Luigi Lucchesi.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fratres Bozzano. L’associazione festeggia 56 anni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate L'associazione Ka-tet festeggia 10 anni: lezione aperta di laboratorio teatrale per bambiniORIA - Martedì 21 aprile alle 18:30 presso il teatro della Chiesa di San Barsanofio si terrà la lezione aperta conclusiva del laboratorio teatrale... L'associazione 'Senza Cemento' festeggia 10 anni: due giorni tra sentieri, benessere, movimento e condivisioneSabato 13 e domenica 14 giugno l'associazione ‘Senza Cemento, Nordic Walking & Trekking’ di San Marco in Lamis, festeggia 10 anni con un weekend... Argomenti più discussi: Fratres Bozzano. L’associazione festeggia 56 anni; La Fratres Bozzano festeggia il 56° anno di attività. Nuovo automezzo, riconoscimenti e scambio con la Polonia; Riparte il concorso di Miss Toscana. Al Don Carlos primo casting in vista delle selezioni e della corsa per il titolo. Del Bucchia è super donatore . Effettuati 373 prelievi di sangueUn vero primato associativo del super-donatore Fratres Maurizio Del Bucchia, arrivato a 373 donazioni, un record a livello nazionale. Nella sede del Centro trasfusionale dell’ospedale Versilia, ... ilgiorno.it