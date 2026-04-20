L' associazione Ka-tet festeggia 10 anni | lezione aperta di laboratorio teatrale per bambini

L’associazione Ka-tet Destini Teatrali celebra i suoi dieci anni di attività con un evento speciale. Martedì 21 aprile alle 18:30, presso il teatro della Chiesa di San Barsanofio, si svolgerà una lezione aperta conclusiva del laboratorio teatrale per bambini intitolato “Teatro in gioco”. L’iniziativa si rivolge ai giovani partecipanti del corso, offrendo l’opportunità di mettere in scena quanto appreso durante le settimane di lavoro.

ORIA - Martedì 21 aprile alle 18:30 presso il teatro della Chiesa di San Barsanofio si terrà la lezione aperta conclusiva del laboratorio teatrale per bambini “Teatro in gioco”, promosso dall’associazione Ka-tet Destini Teatrali. L’iniziativa rappresenta il primo appuntamento di un calendario di.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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