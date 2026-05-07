L' associazione ' Senza Cemento' festeggia 10 anni | due giorni tra sentieri benessere movimento e condivisione

L'associazione 'Senza Cemento', dedicata a promuovere attività all'aperto e il benessere, celebra il suo decimo anniversario con un evento di due giorni. Tra sabato 13 e domenica 14 giugno, si svolgerà un fine settimana dedicato a escursioni, esercizi di nordic walking e momenti di condivisione tra i partecipanti. L'evento si terrà in un'area naturale, coinvolgendo appassionati e nuovi iscritti in attività all'aperto.

Sabato 13 e domenica 14 giugno l'associazione ‘Senza Cemento, Nordic Walking & Trekking’ di San Marco in Lamis, festeggia 10 anni con un weekend speciale immerso nella natura. Due giornate tra sentieri, benessere, movimento e condivisione, per vivere l’essenza del camminare all’aria aperta e.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate L'associazione Ka-tet festeggia 10 anni: lezione aperta di laboratorio teatrale per bambiniORIA - Martedì 21 aprile alle 18:30 presso il teatro della Chiesa di San Barsanofio si terrà la lezione aperta conclusiva del laboratorio teatrale... Festival Sentieri 2026: 8 giorni tra Tigullio e ParadisoL’Associazione Amici dei Sentieri ha fissato il calendario per l’edizione 2026 del Festival dei Sentieri, un appuntamento che si snoderà dal 15 al 22... Altri aggiornamenti Temi più discussi: San Marco in Lamis, 10 anni dell’associazione 'Senza Cemento'; Dieci anni di passi, natura e comunità: al via il decennale dell’Associazione Senza Cemento; L’urbanistica del cemento: il rischio di una pianificazione senza visione; Torna La via del Cemento: una passeggiata tra natura e memoria industriale. SENZA CEMENTO San Marco in Lamis, 10 anni dell’associazione ‘Senza Cemento’: Un impegno costante nella tutela e promozione del territorioL'associazione festeggia il decennale con un evento speciale in programma il 13 e 14 giugno 2026, un intero weekend all’insegna di cammino ... statoquotidiano.it Dieci anni di passi, natura e comunità: al via il decennale dell’Associazione Senza CementoAttraverso camminate, trekking ed eventi dedicati, l’associazione ha contribuito a far conoscere il patrimonio ambientale del Gargano, creando una comunità ... sanmarcoinlamis.eu Esondazione senza danni nella Valle "Verde" del Seveso mentre nella Valle "Cemento-Asfalto" del Taro'-Terro'-Certesa... - facebook.com facebook