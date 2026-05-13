A Bordeaux, una nave da crociera con oltre 1.700 persone a bordo è stata posta in quarantena dopo che un passeggero è deceduto e sono stati segnalati sospetti casi di gastroenterite. La nave era partita da Brest e ha attraccato martedì sera, mentre le autorità sanitarie hanno preso misure per contenere la diffusione del virus. La situazione ha portato a un intervento immediato per limitare il contatto tra i passeggeri.

Oltre 1.700 persone sono state messe in quarantena a bordo di una nave da crociera arrivata a Bordeaux martedì sera da Brest, in seguito alla morte di un passeggero e a un sospetto focolaio di gastroenterite. Lo riporta Tf1 citando le autorità sanitarie. Tra i 1.233 passeggeri, per lo più britannici e irlandesi, oltre alla vittima deceduta di 90 anni, circa una cinquantina hanno manifestato sintomi e sono in corso test per rilevare l’eventuale presenza di norovirus, secondo la stessa fonte che precisa che a bordo si trovano anche 514 membri dell’equipaggio. La nave da crociera Ambassador Cruise Line, partita dalle Isole Shetland il 6 maggio, ha fatto scalo a Belfast, Liverpool e Brest prima di raggiungere Bordeaux, da dove è previsto il suo rientro in Spagna.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Francia, 1.700 persone in quarantena su nave da crociera per focolaio di gastroenterite

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Bordeaux Limannda Karantina! 1700 Kiilik Gemide Ne Oldu Yeni Virüs Alarm!

Notizie correlate

Francia, muore per gastroenterite su una nave da crociera: 1.700 persone in quarantenaDopo la morte di un passeggero di 90 anni che era stato colpito da gastroenterite, oltre 1.

Focolaio di gastroenterite in crociera: muore uno dei passeggeri a bordo della nave, oltre 1.700 persone in quarantena a BordeauxLa morte di un passeggero di 90 anni, vittima del focolaio di gastroenterite esploso a bordo, ha fatto scattare l’emergenza medica per un’intera nave...

Temi più discussi: Francia, passeggero muore per sospetta gastroenterite: 1.700 persone in quarantena su nave da crociera; Anche la povertà non è un’opinione, in Italia le persone a rischio sono diminuite di oltre 4 milioni in 10 anni; L’Italia sempre in automobile: 700 ogni mille abitanti; Auto, in Italia oltre 700 ogni mille abitanti. Al top in Ue, superate Francia e Germania.

Per le persone che si sono trasferite all'estero con 700-1000 ore - reddit.com reddit

Non c'è nessun problema costituzionale a tassare gli extraprofitti di un particolare settore. Ma nel caso delle assicurazioni, metti un tetto al costo assurdo della RCA e lo puoi fare. Nel caso delle banche, fai come in Francia un obbligo di offrire conti correnti rem x.com

In Francia più di 1.700 persone sono in quarantena su una nave da crociera dopo una morte per una sospetta gastroenteriteIn Francia più di 1.700 persone state messe in quarantena su una nave da crociera dopo la morte di un passeggero, che aveva 90 anni: le autorità sanitarie ritengono che la morte potrebbe essere stata ... ilpost.it

Allarme su nave da crociera a Bordeaux: oltre 1.700 persone in quarantena dopo una morte sospettaNave da crociera in quarantena a Bordeaux dopo la morte di un passeggero e decine di casi sospetti gastrointestinali. blitzquotidiano.it