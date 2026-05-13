Dopo il fine settimana di Le Mans, la Ducati si prepara per il prossimo Gran Premio di Catalogna, settima tappa del campionato 2026 di MotoGP. Il pilota Francesco Bagnaia ha dichiarato che la squadra intende ripartire dai punti positivi emersi in Francia, mentre in Spagna si aspetta di vedere un ulteriore passo avanti. La casa italiana punta a mantenere la competitività con le moto che si sono dimostrate veloci in diverse occasioni.

Messo alle spalle il week end di Le Mans (Francia), la Ducati prova a rilanciare le proprie quotazioni nel prossimo GP di Catalogna, tappa del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul circuito iberico, la Rossa vuole rispondere a quanto fatto dall’Aprilia nel week end francese, pur presentandosi all’appuntamento “incerottata”. L’infortunio del padrone di casa Marc Marquez è un’assenza rilevante per lo scacchiere di Borgo Panigale. L’operazione al piede e alla spalla effettuata a Madrid priverà il team italiano del punto di riferimento e spetterà a Francesco Bagnaia recitare il ruolo del primattore, partendo da quanto di buono si è visto in terra transalpina.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Francesco Bagnaia: “Ripartiamo da quanto di buono è emerso a Le Mans, a Barcellona la Ducati va forte”

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