Amsterdam la sindaca Halsema | Quanto accaduto è inaccettabile

La sindaca di Amsterdam, Femke Halsema, ha commentato l'esplosione avvenuta sabato davanti a una scuola ebraica della città. L'evento ha provocato attenzione e preoccupazione tra i residenti e le autorità locali. Nessun dettaglio sulle cause o sui responsabili è stato ancora comunicato, mentre le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto.

La sindaca di Amsterdam Femke Halsema ha commentato l’esplosione avvenuta sabato fuori da una scuola ebraica della capitale olandese. “Quello che è successo è inaccettabile. Non conosciamo ancora i motivi dietro all’accaduto, ma si è trattato di un atto volto a seminare il terrore tra i bambini e i genitori”, ha affermato la sindaca, che ha sottolineato come l’intervento tempestivo di polizia e vigili del fuoco abbia evitato ulteriori problemi. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Amsterdam, la sindaca Halsema: "Quanto accaduto è inaccettabile" Articoli correlati Leggi anche: Askatasuna, Bonelli-Fratoianni(AVS): quanto accaduto è inaccettabile Leggi anche: Carfagna: “Quanto accaduto a Torino è gravissimo, vergognoso, inaccettabile” Una selezione di notizie su Amsterdam la sindaca Halsema Quanto... Temi più discussi: Amsterdam, esplosione danneggia scuola ebraica. Sindaca: Attacco mirato; Un'esplosione danneggia una scuola ebraica ad Amsterdam, gruppo islamico rivendica l'attacco; Esplosione in scuola ebraica ad Amsterdam, indagini su un possibile attacco mirato; Le notizie di oggi sulla guerra in Iran: colpita l’isola di Kharg. Trump Li abbiamo completamente sconfitti. Hamas a Teheran: Basta attacchi ai Paesi del Golfo. Amsterdam, la sindaca Halsema: Quanto accaduto è inaccettabile(LaPresse) La sindaca di Amsterdam, Femke Halsema, ha commentato l'esplosione avvenuta sabato fuori da una scuola ebraica della capitale ... stream24.ilsole24ore.com Amsterdam, esplosione davanti a una scuola ebraica. La sindaca Halsema: Vile aggressione contro la comunità. Un gruppo islamista avrebbe rivendicato l’attaccoLa prima cittadina di Amsterdam ha parlato di un vile atto di aggressione. Rafforzare le misure di sicurezza ... affaritaliani.it Amsterdam: gruppo islamico rivendica l'esplosione ad una scuola ebraica x.com Un'esplosione ha danneggiato una scuola ebraica ad Amsterdam, nelle prime ore di oggi, sabato 14 marzo, in quello che la sindaca della città ha descritto come un attacco deliberato contro la comunità ebraica https://shorturl.at/ZcL5W - facebook.com facebook