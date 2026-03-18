Francesco Acquaroli | al referendum io voto sì Lo scopo è rafforzare tutta la magistratura

Il governatore delle Marche ha annunciato che voterà sì al referendum, affermando che l’obiettivo è rafforzare l’intera magistratura. La posizione del fronte del no sostiene invece che la riforma mira a controllare la magistratura da parte dell’esecutivo. La campagna referendaria è in corso e le opinioni sulla proposta sono contrastanti tra sostenitori e oppositori.

Ancona, 18 marzo 2026 – Francesco Acquaroli, governatore delle Marche, il fronte del no sostiene che dietro la riforma della giustizia ci sia il malcelato tentativo di assoggettare la magistratura all’esecutivo. Come ribatte? “È esattamente il contrario, con la riforma si va nella direzione di una maggiore autonomia e valorizzazione costituzionale della magistratura, ponendo l’Italia in linea con i Paesi più avanzati. La separazione delle carriere, per fare un esempio, è il modello previsto nella maggioranza delle democrazie occidentali. Comunque, la riforma innova, ma sempre nel solco e nel rispetto dei principi fondamentali della nostra Costituzione”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Francesco Acquaroli: al referendum io voto sì. “Lo scopo è rafforzare tutta la magistratura” Articoli correlati «Credo nel valore della magistratura. Per questo voto “Sì” al referendum»Voterò «Sì» al referendum perché credo nella giustizia e nel valore della magistratura. Di Pietro: “Al referendum voto sì, l’autonomia della magistratura non è a rischio”“Credo che si debbano valutare i contenuti di questa riforma entrando nel merito delle questioni senza lasciarsi condizionare dal fatto di essere... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Francesco Acquaroli Temi più discussi: Francesco Acquaroli: al referendum io voto sì. Lo scopo è rafforzare tutta la magistratura; Acquaroli, 'sì al referendum per dare compimento a mandato ricevuto'; Verso il Referendum, il 13 marzo ad Ancona arriva il ministro Nordio. Ausili (Fdi): Noi votiamo Si; Il ministro Nordio in collegamento all’evento di FdI ad Ancona sul referendum: Riforma della giustizia per essere democratici. Francesco Acquaroli: al referendum io voto sì. Lo scopo è rafforzare tutta la magistraturaIl presidente delle Marche (FdI): la sinistra ha politicizzato lo scontro. Niente dimissioni in caso di sconfitta, Meloni l’ha sempre detto ... ilrestodelcarlino.it Le ragioni del Sì al Referendum, ad Ancona incontro con Nordio e banchetto FdIStasera l'incontro pubblico 'Referendum Giustizia - Le ragioni del Sì', alle ore 17.15 alla Loggia dei Mercanti di Ancona, con il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il presidente della Regione Fra ... ansa.it Francesco Acquaroli added a new photo. - Francesco Acquaroli - facebook.com facebook Il ministro @adolfo_urso ha incontrato al #Mimit, insieme al Sottosegretario @FaBergamotto, il presidente della @RegioneMarcheIT, Francesco #Acquaroli per un confronto operativo sui principali dossier e sulle strategie di sviluppo industriale della Regione. x.com