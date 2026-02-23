Laura Pausini | Gli hater sono solo il 10 per cento mi sento amata A Sanremo avverto la carezza di Pippo Carlo è il mio Lexotan

Laura Pausini afferma che gli haters rappresentano solo il 10 per cento dei commenti, perché si sente amata dal pubblico. La cantante si prepara a vivere questa edizione di Sanremo con entusiasmo, ricordando le emozioni del passato quando rispose alle domande dei giornalisti nel 1994. Con l’appoggio di Pippo Baudo e la guida di Carlo Conti, si sente più serena, anche grazie alla vicinanza dei fan che le danno forza. La sua presenza sul palco sarà un momento speciale.

Seduta sulla stessa sedia dove, nel 1994, rispose alle domande dei giornalisti dopo il terzo posto al festival con il brano Strani Amori, Laura Pausini è "pronta» a godersi fino in fondo il suo Sanremo da co-conduttrice, dopo aver ceduto alla corte di Carlo Conti grazie al consiglio di Pippo Baudo. E sgombra il campo dalle recenti polemiche per i due singoli omaggio a Gianluca Grignani e Marco Mengoni nel suo ultimo album, Io Canto 2: «Tanti hater contro di me? Su quattromila commenti ce ne sono 400 negativi, anche pesanti, maleducati, sono pochi ma fanno più rumore degli altri che invece sono positivi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Carlo Conti dedica Sanremo 2026 a Pippo Baudo e replica su Pucci: «Sono un uomo libero, mai ricevuto pressioni da Meloni». Laura Pausini: «I commenti negativi sui social? In Italia mi sento amata»Carlo Conti ha deciso di dedicare Sanremo 2026 a Pippo Baudo per celebrare i suoi trent'anni di carriera e ha risposto alle polemiche di Pucci, precisando di essere un uomo libero e di non aver mai ricevuto pressioni da parte del governo.

Sanremo 2026, Laura Pausini: “Ogni volta che vedo l’insegna Sanremo ho pronto il Lexotan”. Carlo Conti: “Meloni? Era fantascienza. Se compra il biglietto è libera di venire”Laura Pausini rivela che ogni volta che vede l’insegna di Sanremo, si sente subito nervosa e prende il Lexotan.

