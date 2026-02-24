Laura Pausini torna a Sanremo | il gesto di Conti che ha emozionato

Laura Pausini torna a Sanremo dopo aver scelto di partecipare per celebrare i suoi 30 anni di carriera. La sua presenza ha suscitato grande entusiasmo tra il pubblico e gli organizzatori, che hanno preparato un’accoglienza speciale. Carlo Conti ha mostrato un sorriso sincero nel riceverla, creando un’atmosfera di calore e complicità. La cantante ha risposto con un gesto che ha catturato l’attenzione di tutti gli spettatori in sala.

Il palco dell'Ariston si prepara a un ritorno atteso. Carlo Conti, conduttore esperto del Festival di Sanremo, ha accolto Laura Pausini con un gesto che promette di essere uno degli momenti più significativi della kermesse. La cantante, dopo un periodo di assenza dalle scene musicali, torna a calcare il palcoscegio più famoso d'Italia, suscitando grande attesa tra il pubblico e gli appassionati. L'evento, catturato in immagini, segna un momento di grande importanza per il Festival. La presenza di Pausini, insieme a Conti, promette di essere uno degli highlight della manifestazione. Il conduttore, volto storico della kermesse, ha accolto la cantante con un gesto che ha catturato l'essenza di un momento che molti attendevano con ansia.