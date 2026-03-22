Nuovi sviluppi sul fronte diplomatico della guerra in Ucraina. Il presidente ha dichiarato che i negoziati sono ancora in corso e che si sta lavorando per trovare una soluzione che possa mettere fine al conflitto. La comunicazione arriva mentre le tensioni sul territorio continuano a coinvolgere diverse parti e si cercano vie di dialogo per la risoluzione della crisi.

(LaPresse) Nuovi sviluppi sul fronte diplomatico della guerra in Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky ha reso noto che una delegazione ucraina ha incontrato l’inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff e Jared Kushner, genero del presidente Donald Trump, per avviare colloqui finalizzati a mettere fine all’invasione russa. “È importante per tutti noi nel mondo che la diplomazia continui. Stiamo cercando di porre fine a questa guerra, la guerra della Russia contro l’Ucraina”, ha dichiarato Zelensky, sottolineando la necessità di mantenere aperto il dialogo. Il presidente ucraino ha inoltre spiegato che gli incontri proseguiranno anche nelle prossime ore, evidenziando come il punto centrale resti comprendere fino a che punto Mosca sia realmente disposta a spingersi per arrivare a una conclusione del conflitto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, Zelensky: "Diplomazia prosegue e stiamo lavorando per porre fine alla guerra"

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