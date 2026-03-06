Piano asfalti da 1,2 milioni a Francavilla al Mare | i lavori per sistemare le strade più rovinate

A Francavilla al Mare sono iniziati i lavori di asfaltatura con un investimento di 1,2 milioni di euro. Si tratta del più grande intervento di questo tipo mai realizzato in città, secondo quanto dichiarato dalla sindaca. Le operazioni riguardano principalmente le strade più danneggiate e prevedono il rifacimento della superficie stradale per migliorare le condizioni del manto. I lavori sono in corso e coinvolgono diverse vie del centro urbano.

Si tratta del "più grande intervento mai realizzato in città", dice la sindaca Russo; in caso di ribassi, le risorse saranno utilizzate per estendere gli interventi e includere ulteriori vie della città

Lavori gratuiti a spese dei privati e maxi appalto da 1,5 milioni per sistemare le strade di Chieti, scatta l'interrogazioneI consiglieri comunali di opposizione De Lio, Costa e Zappone chiedono conto al sindaco e alla giunta se i cantieri sono partiti e se sono stati...

"Per sistemare le strade servono 25 milioni"È una rincorsa quella relativa alla sistemazione delle strade degradate nel territorio faentino.

Roseto, pronto il piano asfalti da oltre 1 milione di euroA Roseto degli Abruzzi è in arrivo un significativo piano di asfaltature per il miglioramento della viabilità urbana ... rete8.it

Montesilvano, al via il maxi Piano Asfalti da 1 milione di euroDal 2 marzo lavori su 36 strade a Montesilvano: cantieri, viabilità modificata e orari scolastici ridotti per garantire sicurezza e decoro urbano ... abruzzonews.eu

