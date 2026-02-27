A Bagnoli il servizio idrico è stato ripristinato dopo una perdita d’acqua che aveva causato disagi. Il Comune aveva annunciato che un intervento era già programmato per risolvere il problema. La situazione si è normalizzata con il ripristino della fornitura d’acqua, garantendo nuovamente il servizio alla comunità locale.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Napoli, 26 febbraio 2026 – È tornata alla normalità la fornitura idrica a Bagnoli, dopo il disguido registrato ieri per una perdita. L’intervento di riparazione, coordinato da Acqua Bene Comune Napoli (ABC), ha riguardato una condotta secondaria, senza causare particolari disagi ai cittadini. La perdita è stata individuata all’inizio di via Lavinia, all’angolo con via Bagnoli. Questa condotta secondaria è da tempo una derivazione della condotta principale, ma il guasto non ha generato situazioni di emergenza. Le squadre operative di ABC si sono attivate rapidamente, intervenendo direttamente su via Lavinia per ripristinare la fornitura di acqua. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Perdita d’acqua a Bagnoli: il Comune rassicura, intervento già in programma.

Criticità già note al Comune: "C’è un progetto di intervento"Le proteste per lo stato precario del Salto del Gatto diventano l’occasione per il Comune della Spezia di fare il punto sulle prospettive per il...

Perdita d'acqua e lavori di ripristino 'imputati' alla società Italgas Acqua Spa che non ci sta. La querelle davanti al TarL'ottava sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, presieduta da Paolo Severini, si è pronunciata sul ricorso proposto dalla...

Temi più discussi: Css Trento: interventi di ripristino dopo una perdita d’acqua; Perdita d’acqua a Luvinate, avviato l’intervento di riparazione; Senorbì, guasti e perdite d’acqua nelle strade del centro abitato; Perdita d’acqua al centri servizi sanitari di viale Verona, disagi per neuropsichiatria infantile, poliambulatori e centro prelievi.

Perdita d'acqua, il titolare della in pizzeria: «Penetrata nel cartongesso, ha fatto saltare forno e congelatore». Danni per 50mila euroSACILE - Una perdita d'acqua con conseguenze devastanti, quella che tra sabato e domenica scorsi ha allagato gli uffici della Ar-Ky Pls srl e la sottostante pizzeria ... ilgazzettino.it

Enorme voragine a Napoli: sospetta perdita d'acquaÈ accaduto in via Vicinale Monte, nel quartiere Pianura. Sul posto i tecnici di Abc per valutare eventuali infiltrazioni dalle condotte ... napolitoday.it

Gesualdo, perdita d'acqua in via Valli. Continuano gli sprechi e le rotture delle condotte #uniamociperlacqua #altocaloredisservizi Alto Calore Servizi SPA #CiVuoleCostanza - facebook.com facebook