Il centro di riabilitazione Aias Monza non si ferma Il commissario rassicura | Servizi sempre garantiti

Il centro di riabilitazione Aias Monza continua le sue attività nonostante il commissariamento, che è iniziato ormai da più di sette mesi. Il commissario ha confermato che i servizi sono sempre stati garantiti e che non ci sono interruzioni nelle prestazioni offerte ai pazienti. La struttura mantiene il suo operato, assicurando assistenza e supporto a chi ne ha bisogno.

Le attività non si sono mai fermate. A oltre sette mesi dal commissariamento della sezione monzese dell’Aias, l’associazione nazionale interviene per fare chiarezza sulla situazione del centro di riabilitazione di via Lissoni, una realtà che da oltre cinquant’anni rappresenta un punto di riferimento per la presa in carico di minori e adulti con disabilità. "A Monza Aias continuerà a garantire la presenza di una importante risorsa per il territorio, con servizi rivolti a persone con disabilità, minori e adulti". Con queste parole Livio Valvano, dg di Aias nazionale e commissario della sezione di Monza, ha voluto rassicurare utenti e famiglie ieri durante un incontro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il centro di riabilitazione. Aias Monza non si ferma. Il commissario rassicura: "Servizi sempre garantiti" Chi si ferma oggi per lo sciopero generale. I servizi a rischio per 24 ore e quelli garantiti, dai trasporti alla sanitàOggi, venerdì 12 dicembre, è il giorno dello sciopero generale della Cgil contro la manovra del governo Meloni. “Riabilitazione Aias, l’Asl non rispetta gli accordi”: nuova mobilitazioneTempo di lettura: 2 minuti“Si inaspriscono ulteriormente i rapporti tra AIAS ed ASL”. Approfondimenti e contenuti su Aias Monza. Argomenti discussi: Il centro di riabilitazione. Aias Monza non si ferma. Il commissario rassicura: Servizi sempre garantiti. Valvano, 'a Monza Aias continuerà a garantire la presenza e i servizi'A Monza Aias continuerà a garantire la presenza di una importante risorsa per il territorio, con servizi rivolti a persone con disabilità, minori e adulti. (ANSA) ... ansa.it Aias Monza commissariata. Il caso arriva al Pirellone: Doveroso tutelare l’attivitàÈ approdata in Consiglio regionale la delicata vicenda che riguarda Aias Monza, sezione dell’Associazione italiana assistenza agli spastici, punto di riferimento per centinaia di famiglie brianzole. ilgiorno.it