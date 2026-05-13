La CGIL ha ottenuto una vittoria importante nella vertenza legale contro la Gestione Servizi Italia Cooperativa Sociale a r. La causa riguardava i diritti e le condizioni di lavoro di un gruppo di dipendenti impiegati nei servizi sanitari gestiti dalla cooperativa. La sentenza è stata emessa dopo un procedimento durato diversi mesi e rappresenta un risultato positivo per i lavoratori coinvolti.

Tempo di lettura: 2 minuti Si conclude con una vittoria significativa per i diritti dei lavoratori la vertenza legale che ha visto protagonista la CGIL contro la Gestione Servizi Italia Cooperativa Sociale a r.l., società che ha gestito in appalto i servizi di ausiliariato e pulizia presso l’Ospedale Sacro Cuore di Gesù – Fatebenefratelli di Benevento. Con diverse sentenze – depositate nei giorni scorsi -, il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, ha accolto parzialmente il ricorso presentato da diversi lavoratori condannando la cooperativa al pagamento di euro di decine di migliaia di euro. La pronuncia giunge al termine di una complessa battaglia legale che ha riguardato oltre dieci lavoratori, denunciando una serie di sistematiche inadempienze contrattuali e salariali durante l’esecuzione dell’appalto.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Fp Cgil: “Un’altra vittoria per i lavoratori delle cooperative dei servizi sanitari”

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