Caos asili nido la Cgil Fp convoca l' assemblea dei lavoratori in piazza del Popolo

Il prossimo 30 aprile si terrà un’assemblea generale in piazza del Popolo a Latina, convocata dalla Cgil Fp. Alla riunione parteciperanno le lavoratrici e i lavoratori della Cooperativa Gialla, che gestisce gli asili nido comunali, e tutto il personale a tempo determinato impiegato nelle strutture. La convocazione segue una serie di criticità e disagi nel settore, che hanno portato alla decisione di riunire le persone coinvolte.

La Cgil Fp ha convocato per il prossimo 30 aprile in piazza del Popolo a Latina una assemblea generale delle lavoratrici e dei lavoratori di codesta Società Cooperativa Gialla-Cooperativa sociale in servizio presso tutti gli asili nido comunali e di tutto il personale dipendente a tempo.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Caos asili nido: la Cgil Fp chiede convocazione di un tavolo urgenteSi è svolta ieri l'assemblea dei lavoratori della Cooperativa Gialla dopo il mancato pagamento degli stipendi. Leggi anche: Asili nido, la Cgil Fp: "Se la Coop Gialla non paga i lavoratori, lo faccia il Comune". E scrive al prefetto Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: I nostri diritti dimenticati: lo sfogo dei caregiver di Roma dopo il caos dei buoni della Regione; Il caso dei buoni scuola per gli asili pugliesi, Fdi: Troppi ritardi. La Regione: Pronti 6 milioni; Padova, violenza in carcere: due detenuti aggrediscono e feriscono gli agenti; Provincia BAT: urne aperte nel caos, tra inchieste, veleni e il fuoco delle intimidazioni. Asili nido: Non ci sono fondi, rischio tagliLa denuncia di Lbc; secondo il movimento i soldi necessari non sono stati inseriti in Bilancio ... latinatoday.it Asili nido, la nuova emergenza è il personale: Mancano 25.000 educatori, la qualità è a rischio. E senza strategia i nuovi posti resteranno vuoti. I dati della ...Il rapporto della Fondazione Agnelli: in 20 anni raddoppiato il divario di accesso tra ricchi e poveri. E il PNRR da solo non basta a garantire equità. orizzontescuola.it Ore concitate e di grande caos presso l’IC Poerio C-Riviera di Napoli per un “potenziale caso di meningite” non confermato che avrebbe mandato in tilt i genitori della scuola dell’infanzia e della primaria. La scuola, così come da nota ufficiale, fa sapere di aver facebook