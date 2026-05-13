Amazon MGM Studios ha annunciato un nuovo progetto televisivo basato sulla saga scritta da Rebecca Yarros, con Michael B. Jordan tra i produttori coinvolti. La serie, ancora in fase di sviluppo, si propone di adattare i romanzi per il piccolo schermo senza rivelare dettagli sulla trama o sui personaggi. La produzione mira a portare la storia sul digitale, puntando a soddisfare le aspettative dei fan della scrittrice.

Amazon MGM Studios ha presentato il progetto che porterà sul piccolo schermo la saga ideata dalla scrittrice Rebecca Yarros. Fourth Wing, il romanzo bestseller scritto da Rebecca Yarros, diventerà una serie tv targata Amazon MGM Studios. La conferma è stata data durante la presentazione dei prossimi progetti dello studio avvenuta lunedì e nel team della produzione ci sarà anche l'attore Michael B. Jordan. Cosa racconta Fourth Wing Lisa Joy, già nel team di Westworld, sarà coinvolta come produttrice esecutiva e regista del primo episodio. Meredith Averill sarà invece produttrice e showrunner di Fourth Wing. Al centro della trama del romanzo c'è Violet Sorrengail, costretta dalla madre a entrare nel brutale mondo dell'Accademia Militare di Basgiath a Navarra, dove i .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Fourth Wing: Michael B. Jordan, coinvolto come produttore, promette che la serie tv non deluderà i fan

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