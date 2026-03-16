Durante la cerimonia della 98ª edizione degli Academy Awards, Michael B. Jordan ha vinto l’Oscar come miglior attore protagonista per il film Sinners – I peccatori. La statuetta è stata consegnata a lui, battendo altri candidati tra cui Timothée Chalamet. Jordan è noto per le sue interpretazioni nel cinema e ha ricevuto il riconoscimento durante la serata di premiazione.

L’Oscar come miglior attore protagonista alla 98a edizione degli Academy Awards va a Michael B. Jordan per Sinners – I peccatori. Michael B. Jordan è riuscito così a effettuare il sorpasso sul favorito Timothée Chalamet, da molti indicato come il favorito per il premio grazie al suo ruolo da protagonista in Marty Supreme. Dal canto suo, Michael B. Jordan durante il discorso di accettazione non ha esitato a dedicare il premio ai cinque colleghi che l’hanno preceduto: « Sono qui per le persone che mi hanno preceduto. Sidney Poitier, Denzel Washington, Halle Berry, Jamie Foxx, Forest Whitaker e Will Smith. Essere tra quei giganti, quei grandi, tra i miei antenati, tra i miei ragazzi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è l’attore Michael B. Jordan che ha soffiato l’Oscar a Timothée Chalamet

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