L' Oscar 2026 al miglior attore a Michael B Jordan è proprio la vittoria che ci voleva

Durante la cerimonia degli Oscar 2026, Michael B. Jordan ha ricevuto il premio come miglior attore. La cerimonia ha concluso una stagione dei premi caratterizzata da molte incertezze e sorprese. La vittoria di Jordan ha suscitato attenzione tra il pubblico e la stampa, evidenziando il riconoscimento per la sua interpretazione in un film recente. La serata ha visto anche altri vincitori e momenti di rilievo.

Con la cerimonia degli Oscar 2026, si è conclusa la stagione dei premi più incerta della storia più recente, Una battaglia dopo l'altra, ritrattocriticatributo all'istinto rivoluzionario americano di Paul Thomas Anderson, giunto ormai al suo trentesimo anno di carriera, ha conquistato molti dei premi più importanti accaparrandosi anche una buona parte di quelli minori, distanziando il suo principale concorrente, I peccatori, una brillante rilettura delle storie di vampiri a cura di Ryan Coogler. Una delle poche eccezioni degne di nota (fate un applauso ad Autumn Durald ), è stata la vittoria come miglior attore del grande Michael B. Jordan per la sua interpretazione di due gemelli nella pellicola che quasi certamente si è classificata al secondo posto della categoria miglior film. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - L'Oscar 2026 al miglior attore a Michael B. Jordan è proprio la vittoria che ci voleva Articoli correlati Leggi anche: Oscar 2026: trionfa “Una battaglia dopo l’altra”, miglior attore Michael B. Jordan e miglior attrice Jessie Buckley Leggi anche: Oscar 2026, Michael B. Jordan miglior attore: “Sogna in grande. Sii gentile” Tutti gli aggiornamenti su L'Oscar 2026 al miglior attore a... Temi più discussi: Tutti i vincitori degli Oscar 2026, la lista completa. FOTO; Chi sono i favoriti agli Oscar per il miglior film, da Una battaglia dopo l’altra a I peccatori; Oscar 2026, 'Una battaglia dopo l'altra' è il Miglior film: tutti i premi e i vincitori; Oscar 2026, è l'anno di Paul Thomas Anderson? Perché Hollywood sembra pronta a saldare il conto con il regista di Una battaglia dopo l'altra. «Questo non significherebbe nulla se non avessi lui al mio fianco», la dedica di Amy Madigan al marito, Ed Harris, dopo aver conquistato l’OscarL’interprete di Weapons ha vinto la statuetta come Miglior attrice non protagonista all’età di 75 anni. «Ieri sera ero sotto la doccia, cercando di pensare a cosa dire mentre mi radevo le gambe, ma a ... vanityfair.it Oscar 2026 vincitori: trionfa Una battaglia dopo l’altra, Michael B. Jordan miglior attore. Tutti i premiOscar 2026, trionfa Una battaglia dopo l’altra con 6 statuette. Michael B. Jordan miglior attore per Sinners. Tutti i vincitori e i momenti della serata ... firstonline.info L'attrice irlandese Jessie Buckley ha vinto l'Oscar come miglior attrice protagonista per la sua interpretazione in Hamnet. Prima di salire a ritirare il premio, ha abbracciato il marito Freddie Sorensen, il co-protagonista Paul Mescal e la regista Chloé Zhao. Parla - facebook.com facebook Mai annunciata nei giorni scorsi, Zendaya è apparsa agli Oscar 2026 come presentatrice a sorpresa insieme al suo co-protagonista di The Drama, Robert Pattinson x.com