Manfredonia-Nola | giornata Forza Manfredonia e prezzi ridotti

Domenica 12 aprile alle ore 16:00 si terrà la partita tra Manfredonia e Nola. Per l'occasione, sono stati annunciati prezzi ridotti per i biglietti. La giornata è denominata “Forza Manfredonia” e prevede diverse tariffe speciali per gli spettatori che vorranno assistere all'incontro. I dettagli sui costi dei tagliandi sono stati comunicati di recente.

Di seguito, i prezzi dei tagliandi per assistere al match Manfredonia-Nola in programma Domenica 12 Aprile alle ore 16:00. Vi ricordiamo che, in occasione di questa partita, si terrà la giornata “Forza Manfredonia”. Di conseguenza, gli abbonamenti non saranno validi per l’ingresso. SETTOREINTEROTRIBUNA CENTRALISSIMA ROSSA€ 15.00TRIBUNA LATERALE GLU-GIALLA€ 12.50GRADINATA EST€ 8.00CURVA SUD P. COTUGNO€ 8.00CURVA NORD SETTORE OSPITI€ 8.00UNDER 12 GRATIS I biglietti ridotti sono disponibili esclusivamente presso il botteghino, previa esibizione di un documento di identità valido. Per accedere è necessario ritirare il ticket omaggio al botteghino entro sabato ore 12:00, presentandosi con documento di riconoscimento del minore. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia-Nola: giornata “Forza Manfredonia” e prezzi ridotti Manfredonia-Nola alle ore 16 di domenicaLa gara in programma per la 31a giornata di Serie D tra Manfredonia e Nola si giocherà domenica 12 aprile alle ore 16. Forza Italia Manfredonia: “Discusse cinque interrogazioni”Nel consiglio comunale di ieri, sono state trattate le cinque richieste, da noi presentate.