Un uomo di 50 anni è stato fermato dalla Polizia nel centro di Livorno mentre cercava di allontanarsi in motorino. Durante il controllo, gli agenti hanno trovato nel suo marsupio più di mezzo chilo di hashish. L’arresto è stato effettuato sul posto, e il materiale stupefacente è stato sequestrato. L’uomo è stato condotto in caserma in attesa di ulteriori provvedimenti.

È di un arresto e oltre 500 grammi di hashish sequestrati il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Livorno. Un uomo, nato nel 1974 e residente in città, è stato fermato e tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente dopo essere stato trovato in possesso di una notevole quantità di hashish durante un controllo nel centro cittadino. La fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nella mattinata del 21 aprile, intorno alle ore 11.30, quando una pattuglia della Sezione Volanti, durante il normale servizio di controllo del territorio, ha notato un individuo a bordo di un motociclo che, alla vista dell’auto della Polizia, ha cambiato improvvisamente direzione svoltando in una via laterale del centro di Livorno.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Livorno, tenta la fuga in motorino ma viene bloccato con mezzo chilo di hashish nel marsupio: arrestato 50enne

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