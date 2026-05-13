Forti temporali tornano a preoccupare la regione | scatta l' allerta meteo

Nella regione si registrano nuovamente forti temporali, dopo un’ondata di maltempo che ha interessato soprattutto il Pordenonese nei giorni scorsi. Le autorità hanno emesso un’allerta meteo per l’intero Friuli Venezia Giulia, in vista di condizioni atmosferiche instabili. Le previsioni indicano piogge intense e temporali che potrebbero coinvolgere diverse zone della regione nelle prossime ore.

Dopo l'ondata di maltempo che ha colpito la regione negli scorsi giorni, con particolare intensità nel Pordenonese, sono previsti ancora forti temporali su tutto il Friuli Venezia Giulia. Giovedì 14 maggio, infatti, un fronte interesserà la regione con afflusso di correnti umide sud-occidentali.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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