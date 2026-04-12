La settimana inizia con temporali e venti forti | scatta l' allerta meteo

La giornata di domenica 12 aprile è iniziata con temporali e venti intensi, portando all’attivazione dell’allerta meteo nel comune di Ravenna. L’allerta, identificata con il numero 38 e di livello giallo, resterà in vigore fino alla mezzanotte di lunedì 13 aprile. La situazione meteorologica ha portato a condizioni di criticità temporanea nel territorio, con possibili effetti sulla viabilità e la sicurezza pubblica.

Dalla mezzanotte di oggi, domenica 12 aprile, alla mezzanotte di domani, lunedì 13 sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta meteo numero 38, “gialla” per temporali. L’allerta è emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna.Per la giornata di lunedì.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Venti forti e temporali in arrivo su tutta la Puglia: scatta la doppia allerta meteo, giallo-arancione sui Monti DauniPeggioramenti previsti già a partire da questa notte e per tutta la mattinata di domani. Temporali e venti forti, allerta meteo gialla su tutta la CampaniaTempo di lettura: 2 minuti La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta... Torna il Sole su Tutta Italia – Previsioni Meteo 27 Dicembre