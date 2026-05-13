Nella notte a Forte dei Marmi, una villa è stata presa di mira da alcuni malviventi che hanno fatto irruzione con il volto coperto e hanno minacciato madre e figlia. Durante l'episodio, i rapinatori hanno puntato armi contro le due donne, che si trovavano all’interno dell’abitazione al momento dell’assalto. Non sono stati riferiti dettagli sulle eventuali richieste o sui bottini sottratti.

FORTE DEI MARMI – Un’irruzione studiata nei dettagli, il volto coperto e le pistole puntate contro le vittime. È stata una notte di paura quella vissuta da una madre e una figlia nella loro villa a Forte dei Marmi, finite nel mirino di una banda composta da quattro uomini armati e incappucciati. La rapina è avvenuta intorno alle 23,30 di lunedì sera in una zona residenziale non lontana dal centro. Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi avrebbero atteso il momento giusto per entrare in azione. Una delle due donne era appena uscita nel giardino dell’abitazione quando uno dei banditi le si sarebbe avvicinato puntandole contro una pistola e costringendola a rientrare in casa.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Forte dei Marmi, rapina in una villa: madre e figlia minacciate nella notte

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