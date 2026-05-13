A Forte dei Marmi due donne sono state prese in ostaggio durante una rapina da circa 3 milioni di euro. I rapinatori sono riusciti a neutralizzare il sistema di videosorveglianza, ma le modalità con cui hanno evitato la sorveglianza non sono ancora chiare. Le indagini si concentrano sui responsabili di questa serie di colpi, che sembrano seguire uno schema ricorrente. La polizia sta lavorando per identificare i responsabili e ricostruire l’intera dinamica dell’evento.

? Punti chiave Come hanno fatto i rapinatori a neutralizzare il sistema di videosorveglianza?. Chi sono i responsabili di questa serie di colpi fotocopia?. Perché i criminali conoscevano così bene le abitudini delle vittime?. Quali dettagli indicano la preparazione militare della banda coinvolta?.? In Breve Bottino da tre milioni tra contanti, gioielli e abiti di lusso in via Agnelli.. Rapina avvenuta lunedì 11 maggio alle ore 23:30 dopo pedinamento delle vittime.. Criminali hanno smontato l'intero sistema di videosorveglianza per eliminare tracce digitali.. Serie di colpi recenti in via Viner, via Piave e Vittoria Apuana.. Lunedì 11 maggio alle ore 23:30, quattro uomini con i volti coperti da passamontagna hanno assaltato una villa in via Agnelli a Forte dei Marmi, sottraendo beni per un valore di tre milioni di euro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Forte dei Marmi, rapina da 3 milioni: due donne prese in ostaggio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Terrore in villa a Forte dei Marmi: madre e figlia prese in ostaggio durante una rapina, bottino da 3 milioniForte dei Marmi, 13 maggio 2026 – Il terrore in casa, le pistole puntate alla tempia e un bottino da 3 milioni.

Forte dei Marmi, la rapina choc: bottino da 2 milioni mentre i turisti dormivanoNella notte tra venerdì e sabato, un gruppo di ladri professionisti ha messo a segno un colpo grosso a Forte dei Marmi, nella zona esclusiva di...

Temi più discussi: Terrore in villa a Forte dei Marmi: madre e figlia prese in ostaggio nella rapina. Pistola alla tempia. Bottino da 3 milioni; Forte dei Marmi, rapina in villa con pistola: banditi armati minacciano due donne e fuggono con oro e soldi; Rapina con pistola in una villa a Forte dei Marmi: minacciate due donne, bottino ingente; Forte dei Marmi, rapina a mano armata da 3 milioni di euro.

Terrore in villa a Forte dei Marmi: madre e figlia prese in ostaggio nella rapina. Pistola alla tempia. Bottino da 3 milioniIn azione quattro malviventi, sequestrate due donne di 80 e 50 anni. La pista della banda di professionisti dall'Est Europa ... lanazione.it

Sotto il tiro dei banditi nella rapina in villaFORTE DEI MARMI: Armati di pistole e col volto travisato, i malviventi hanno fatto irruzione nell'abitazione costringendo due donne a consegnare oro e soldi ... toscanamedianews.it