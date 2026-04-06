Al torneo WTA di Linz, Sloane Stephens, Gabriela Ruse e Dalma Galfi hanno aperto il tabellone principale vincendo le loro partite nel primo turno. Stephens è riuscita a rimontare da una situazione difficile, mentre le altre due giocatrici hanno superato con successo i rispettivi avversari. La competizione prosegue con diversi incontri in programma nei prossimi giorni.

Sloane Stephens, Gabriela Ruse e Dalma Galfi hanno inaugurato il tabellone principale del WTA di Linz, superando i rispettivi ostacoli nel primo turno di gioco. L’evento ha l’ingresso in scena delle favorite e di diverse sfidanti internazionali in una serie di match ad alta intensità. L’attenzione si è concentrata immediatamente sull’americana Sloane Stephens, che ha dovuto lottare per due ore e quarantaquattro minuti prima di prevalere sulla tedesca Tatjana Maria. Dopo un inizio difficile, segnato da un primo set perso per 1-6, la giocatrice statunitense ha orchestrato una rimonta decisa, chiudendo l’incontro con un 7-6 e un 6-4. Questo risultato proietta Stephens direttamente in uno scontro di altissimo profilo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - WTA Linz: rimonta epica di Stephens, sfida shock contro Andreeva

WTA Linz 2026, Stephens affronterà Andreeva. Buon esordio di Galfi e RuseSi è alzato il sipario sul tabellone principale del WTA di Linz con le primissime sfide del primo turno.

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