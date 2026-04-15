A Linz si è conclusa la finale del torneo WTA 500, dove la giovane tennista Andreeva ha vinto contro Potapova. Dopo aver perso il primo set, Andreeva ha recuperato nel secondo e nel terzo, portando a casa il titolo con una rimonta decisiva. La partita si è disputata sulla terra battuta e ha attirato l’attenzione per la rimonta della vincitrice.

La giovane Andreeva conquista il WTA 500 di Linz battendo Potapova in una finale caratterizzata da un’inaspettata rimonta. La tennista russa, che ha ottenuto questo quinto trofeo della sua carriera, ha vinto il match dopo un primo set totalmente dominato dalla rivale, chiudendo l’incontro con un punteggio di 1-6, 6-4, 6-3 dopo quasi due ore di battaglia sul campo. Il match si è rivelato un percorso a ostacoli per la diciottenne russa. L’inizio è stato durissimo: subito la perdita del servizio e un momento di fragilità mentale dopo non aver convertito la palla per il contro break nel quarto gioco. Questi errori hanno permesso a Potapova di prendere il controllo totale, chiudendo la prima frazione con un netto 6-1.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Linz, Mirra Andreeva travolge Potapova con una rimonta da cuore

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