Il ciclista Vingegaard si sta preparando per il debutto alla Parigi-Nizza 2026, una delle prime grandi corse della stagione. In una dichiarazione recente, ha affermato di pensare già al Giro d'Italia, anche se ancora non ha ufficializzato la partecipazione. La corsa si svolge in Francia e coinvolge alcuni dei più importanti nomi del ciclismo internazionale.

Roma, 6 marzo 2026 - Sono pochi i big del ciclismo che ancora devono debuttare in stagione: tra essi ci sono i due più attesi, Tadej Pogacar, che esordirà domani alla Strade Bianche 2026, e il suo rivale Jonas Vingegaard, che romperà il ghiaccio con l'anno nuovo alla Parigi-Nizza 2026, in programma dall'8 al 15 marzo. Le dichiarazioni di Vingegaard A pochi giorni dall'inizio della sua ottava stagione da professionista, quella che potrebbe condurlo al completamento della Tripla Corona (in caso di successo del Giro d'Italia 2026), ai microfoni di Sporza il danese ha espresso le proprie sensazioni dopo un inverno filato abbastanza liscio (se si esclude l'incidente di Malaga causato da un tifoso piuttosto invadente in una discesa). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Parigi-Nizza 2026, Vingegaard si prepara al debutto: "Penso già al Giro d'Italia"

Parigi-Nizza 2026: i favoriti. Vingegaard al debutto stagionale, McNulty e Ayuso pronti a sfidarloGli appassionati del grande ciclismo internazionale si preparano a vivere una settimana nella quale avranno l’imbarazzo della scelta con due grandi...

Vingegaard cambia i programmi: debutto stagionale alla Parigi-Nizza 2026Roma, 23 febbraio 2026 - Quasi come a voler rispondere a chi lo taccia di concentrare troppo il suo calendario intorno al Tour de France, Jonas...

Una selezione di notizie su Parigi Nizza 2026 Vingegaard si prepara....

Temi più discussi: Parigi-Nizza 2026, si preannuncia una sfida tra Vingegaard, Ayuso e Almeida - Tra i big al via anche Onley, Rodriguez, Martinez, Skjelmose e Uijtdebroeks; Parigi-Nizza 2026: il percorso e le 8 tappe ai raggi X. Tre arrivi in salita, fuochi d’artificio all’ultima tappa; Tirreno Adriatico 2026: percorso, programma, chi ci sarà e dove vedere la Corsa dei Due Mari · Ciclismo su strada; Startlist Parigi-Nizza 2026, scopri l’elenco provvisorio dei partecipanti.

Parigi-Nizza 2026: i favoriti. Vingegaard al debutto stagionale, McNulty e Ayuso pronti a sfidarloGli appassionati del grande ciclismo internazionale si preparano a vivere una settimana nella quale avranno l'imbarazzo della scelta con due grandi corse ... oasport.it

Parigi-Nizza 2026: il percorso e le 8 tappe ai raggi X. Tre arrivi in salita, fuochi d’artificio all’ultima tappaDomenica 8 marzo si alzerà il sipario sulla Parigi-Nizza 2026, corsa che rappresenta uno dei primi importanti snodi stagionali utili per la preparazione ... oasport.it

LAURENT FIGNON e SEAN KELLY, due giganti del ciclismo degli anni ottanta, in azione nella Parigi-Nizza disputata dal 7 al 13 Marzo 1988. Vinse Kelly precedendo Pensec, Gorospe, Simon e Fignon. - facebook.com facebook

Startlist Parigi-Nizza 2026 unveils the provisional lineup: 22 teams, 18 WorldTour squads plus four Pro teams, including Cofidis, Pinarello-Q36.5, Tudor Pro, and TotalEnergies. A star-studded field from March 8–15 to preview the season. x.com