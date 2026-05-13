A Formia si sta svolgendo un evento dedicato alle scuole elementari, con 1.800 studenti coinvolti in un percorso che mira a sensibilizzare sui temi ambientali. L’iniziativa si concentra sulla promozione della sostenibilità attraverso attività ludiche e sportive, con l’obiettivo di insegnare il valore del riciclo e il rispetto delle regole. I partecipanti sono impegnati in giochi di squadra che rafforzano la consapevolezza civica e i principi di lealtà.

Formia – Un percorso educativo che coinvolge 1.800 studenti di scuole elementari per promuovere la sostenibilità ambientale e la consapevolezza civica dell’importanza del riciclo attraverso il gioco di squadra e i valori dello sport come la lealtà e il rispetto delle regole. Si chiamano Ambientiadi 2026 e sono il progetto di educazione ambientale promosso da Formia Rifiuti Zero (FRZ), l’azienda pubblica che gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, con il sostegno di ANCI e CONAI, che sta coinvolgendo 1.800 studenti delle scuole primarie e medie di Formia e Santi Cosma e Damiano. L’obiettivo è usare lo spirito competitivo e i valori dello sport per formare comportamenti ambientali consapevoli e duraturi.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Formia: Ambientiadi 2026, 1.800 studenti in gara per l’ambiente

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