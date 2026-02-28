Lavori sulla Roma–Napoli via Formia | circolazione sospesa tra Latina e Formia-Gaeta

Un intervento sulla linea ferroviaria tra Roma e Napoli via Formia ha portato alla sospensione della circolazione tra Latina e Formia-Gaeta. I lavori sono iniziati il 28 febbraio 2026 e dureranno fino a data da definirsi, influenzando i viaggi di chi percorre questa tratta. Durante l’intera operazione, i treni non hanno effettuato fermate tra queste due stazioni.

Latina, 28 febbraio 2026 – Un nuovo fine settimana di lavori sulla rete ferroviaria lungo la linea Roma–Napoli via Formia. Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha programmato interventi dalle ore 23:20 del 27 febbraio alle ore 03:00 del 2 marzo 2026, con conseguente sospensione della circolazione fra le stazioni di Latina e Formia-Gaeta. Gli interventi e l'ACC-M sulla Latina–Sezze–Priverno. I lavori rientrano nella seconda parte di attività già avviate in una prima finestra tra 30 gennaio e 2 febbraio. Si tratta di interventi propedeutici all'attivazione, sulla linea Latina–Sezze–Priverno, dell' ACC-M (Apparato Centrale Computerizzato Multistazione): un impianto tecnologico che consente di gestire e controllare la circolazione comandando e supervisionando più stazioni ferroviarie da un'unica postazione.