AIEF protagonista della Global Money Week 2026 | l’educazione finanziaria entra nelle scuole

L’Associazione Italiana Educatori Finanziari partecipa alla Global Money Week 2026, portando l’educazione finanziaria nelle scuole italiane. L’obiettivo è sensibilizzare studenti e insegnanti sull’importanza di conoscere i fondamenti della gestione del denaro, attraverso iniziative e incontri dedicati. La settimana dedicata al risparmio e alla finanza si inserisce in un percorso di diffusione di competenze utili per il futuro.