Formazione e desiderio Che senso ha studiare?

Venerdì 15 maggio si terrà un ciclo di incontri promosso da Jonas Padova ETS, dedicato al disagio contemporaneo. In questa occasione si discuterà di temi come scuola, formazione e desiderio, analizzando il loro ruolo nel contesto attuale. L'evento si focalizza sulle sfide legate all'educazione e alla crescita personale, offrendo spunti di riflessione su come si affrontano le esigenze di formazione oggi.

Ciclo di incontri sul disagio contemporaneo organizzato da Jonas Padova ETS. Venerdì 15 Maggio Parleremo di scuola, formazione, desiderio nel contemporaneo. Insieme a: Dott.ssa Carolina Albretti psicoanalista Jonas PadovaProf. Pierpaolo Cesaroni docente di filosofia politica Università degli.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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Erica Poli: La Scuola Ci Sta Spegnendo Il Desiderio — E Nessuno Vuole Dirlo

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Argomenti più discussi: Riparare la Chiesa con il desiderio; La Vespucci lascia Genova, sindaca Salis: Ambasciata galleggiante d'Italia. Ci vediamo a New York; LUNAE, il festival dell’incontro tra giovani detenuti e comunità; Mattarella alla Scuola marescialli. Giani: Orgogliosi del suo attaccamento alla Toscana.

Dove tutto è Cielo è un reading poetico che debutterà alla libreria Logos di Cremona il 30 maggio e che ha per tema centrale la ricerca dell’altro da sé, il desiderio d’infinito insito nel cuore dell’uomo, la tensione verso le stelle e la ricerca di Dio. 1/2 x.com

È il desiderio che ci libera e ci distingue dalle learning machine dell’intelligenza artificialeÈ fra i neuroscienziati cognitivi più autorevoli del nostro Paese. Ha ideato il modello educativo didattico sperimentale B612.infinito. Per Lucangeli «i nostri figli non hanno bisogno di essere ... vita.it