Benitez non ha dubbi | L’Inter è una grande società guidata da un manager come Marotta che ha un senso innato per la gestione

Rafa Benitez ha parlato dell’Inter in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, definendo la società come una grande realtà e lodando la gestione del manager. Dopo la recente vittoria sul Como, l’ex allenatore ha espresso il suo punto di vista sul ruolo della dirigenza e sulla solidità del club, senza aggiungere commenti su altri aspetti o personaggi. La sua analisi si è concentrata esclusivamente sui fatti riguardanti la squadra e la sua organizzazione.

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