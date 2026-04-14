Benitez non ha dubbi | L’Inter è una grande società guidata da un manager come Marotta che ha un senso innato per la gestione
Rafa Benitez ha parlato dell’Inter in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, definendo la società come una grande realtà e lodando la gestione del manager. Dopo la recente vittoria sul Como, l’ex allenatore ha espresso il suo punto di vista sul ruolo della dirigenza e sulla solidità del club, senza aggiungere commenti su altri aspetti o personaggi. La sua analisi si è concentrata esclusivamente sui fatti riguardanti la squadra e la sua organizzazione.
Vlahovic Juve, settimana calda: atteso un nuovo incontro con Ristic. Le sensazioni dalla Continassa sul rinnovo del serbo Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Calhanoglu Galatasaray, il suo agente Gordon Stipic rompe il silenzio: «Speculazioni emerse ripetutamente, ma ecco qual è la verità sul suo futuro all’Inter» Benitez non ha dubbi: «L’Inter è una grande società, guidata da un manager come Marotta che ha un senso innato per la gestione» Vlahovic Juve, settimana calda: atteso un nuovo incontro con Ristic. Le sensazioni dalla...🔗 Leggi su Calcionews24.com
Zambrotta non ha dubbi: «Ecco qual è la grande differenza tra Inter e Juventus. Giusto che giochi lui da punta centrale». A chi si riferisceCalciomercato Roma: c’è uno scoglio da superare per non perdere Pellegrini a zero.
Inter, Marotta non ha dubbi: «E’ una cosa vergognosa il linciaggio contro Bastoni. Italia? Dal 2006 non siamo più competitivi»Calciomercato Chelsea, altro grande colpo in prospettiva per i Blues! Ecco di chi si tratta, tutti i dettagli Calciomercato Roma: deciso il futuro di...