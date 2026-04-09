Che senso ha il VAR?
Un allenatore di una squadra di calcio ha espresso grande disappunto dopo una partita di Champions League, lamentando che la sua squadra non abbia ottenuto un rigore nonostante la sconfitta per 2-0 contro un avversario. La vicenda ha sollevato discussioni sul ruolo del VAR e sulla sua applicazione durante le partite di alto livello. La decisione arbitrale è stata al centro di numerose reazioni nel mondo del calcio e tra gli appassionati.
2026-04-09 01:27:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: L’allenatore del Barcellona Hansi Flick era infuriato per il fatto che la sua squadra non avesse ricevuto un rigore dopo aver perso 2-0 contro l’Atletico Madrid in Champions League. Il difensore Pau Cubarsi è stato espulso al 44? per aver fatto lo sgambetto a Giuliano Simeone, con Julian Alvarez che ha segnato una bella punizione per portare l’Atletico in vantaggio. Il Barça è stato eccellente con 10 uomini e avrebbe dovuto pareggiare prima che Alexander Sorloth tirasse al volo un secondo. E Flick ha ritenuto che la sua squadra avrebbe dovuto ricevere un rigore quando il difensore dell’Atletico Marc Pubill ha stranamente raccolto la palla quando il portiere Juan Musso gliel’ha passata. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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CHIEDONO AIUTO MA SONO STATI LA PEGGIORE OPPOSIZIONE DELLA STORIA Adesso che sono nella confusione più totale, i membri della maggioranza chiedono alle opposizioni senso di responsabilità, chiedono collaborazione. Noi, dato che li vediam - facebook.com facebook
quella che dà senso a tutto. E la vostra energia è arrivata così forte che mi avete fatto persino dimenticare il dolore… e sì, anche fare qualche balletto Grazie di cuore a tutte le persone che sono venute a vedermi in questo tour, per l’affetto e il sostegno x.com