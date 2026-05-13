Formazione asse tra commercialisti e Istituto Minzoni per avvicinare gli studenti alle professioni economiche

È stato annunciato un accordo tra un istituto scolastico e un ordine professionale volto a rafforzare i percorsi di alternanza scuola-lavoro. La convenzione mira a creare un collegamento duraturo tra scuola, professionisti e territorio, andando oltre un semplice atto formale. L’obiettivo è avvicinare gli studenti alle professioni legate all’economia e alle attività dei commercialisti, offrendo loro opportunità di formazione e inserimento nel mondo del lavoro.

“La convenzione che firmeremo con l’Istituto G. Minzoni non è un atto meramente formale per i percorsi PCTO (alternanza scuola-lavoro), ma l’avvio di un percorso stabile tra scuola, ordine professionale e territorio. Vogliamo consentire agli studenti di entrare negli studi professionali, conoscere concretamente il lavoro del commercialista e comprendere che questa professione oggi offre prospettive moderne, dinamiche e di grande valore per il sistema economico”. Lo afferma Francesco Corbello, presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli Nord, a margine dell’incontro a Giugliano in Campania “Da contabile a Manager d’Impresa”, promosso nell’ambito del dialogo tra scuola, professioni e territorio.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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