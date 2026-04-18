Trieste laboratorio del futuro La moda contemporanea prende forma all’ITS Arcademy

A Trieste si sta sviluppando un nuovo centro dedicato alla moda contemporanea presso l’ITS Arcademy, diventando un punto di riferimento per il settore. La città, spesso descritta per il suo patrimonio storico e architettonico, si sta anche affermando come un luogo in cui si sperimentano nuove idee nel campo della moda e del design. Questa realtà si inserisce in un contesto di innovazione e formazione legata alle tendenze attuali.

Per vedere il futuro, non serve andare a Tokyo. Basta andare a Trieste. Ce la raccontano come una città malinconica, intenta a lucidare memorie asburgiche e tazze di porcellana finissima. Un racconto grazioso, ma incompleto. È sempre stata una città che guarda avanti con l’aria di chi non sente il bisogno di farsene un vanto. E nel cuore della città, questo carattere prende una forma precisa: ITS Arcademy, il primo museo italiano della moda contemporanea aperto al pubblico, in via della Cassa di Risparmio, a due passi da Piazza Unità d’Italia. Nasce dall’universo di ITS Contest e custodisce un archivio con più di quindicimila portfolio, oltre mille capi, centinaia di accessori e gioielli, più di settecento progetti fotografici.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trieste laboratorio del futuro. La moda contemporanea prende forma all’ITS Arcademy Notizie correlate Leggi anche: Alonso futuro allenatore del Liverpool: la nuova formazione prende forma. Lo stylist di Lady Gaga sbarca a Trieste e apre la rassegna di Its ArcademySarà una mostra curata da Tom Eerebout, stylist che ha collaborato con Lady Gaga, Kyle Minogue e Rita Ora, il primo degli eventi della nuova stagione... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Trieste laboratorio del futuro. La moda contemporanea prende forma all’ITS Arcademy; A Trieste torna Horti Tergestini, mostra floreale di piante e arredi per il giardino; Il valore della partecipazione per la democrazia; Innovation day delle Nazioni Unite, a Roma il laboratorio dell'innovazione che ridisegna economia e società. Trieste laboratorio del futuro. La moda contemporanea prende forma all’ITS ArcademyEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... quotidiano.net All’Immaginario Scientifico di Trieste laboratorio sulla “scienza del pulito”: dimostrazioni su acqua, grasso e detergenti. #Friuli #Trieste #Eventi x.com Al Bar Trieste Gelateria di Jesi si cerca un aiuto per il laboratorio! - facebook.com facebook