Dal romanzo allo schermo | a Palermo prende forma il concept audiovisivo de La tinta della vita è verde

A Palermo, il romanzo di esordio dello scrittore locale Giuseppe Cusimano, intitolato “La tinta della vita è verde”, sta passando alla fase di sviluppo per una possibile trasposizione cinematografica o televisiva. Il progetto rappresenta un passaggio importante nel processo di adattamento tra il libro e il formato audiovisivo, segnando un momento cruciale nella sua evoluzione da pagina a schermo.

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