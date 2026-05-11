Dal romanzo allo schermo | a Palermo prende forma il concept audiovisivo de La tinta della vita è verde
A Palermo, il romanzo di esordio dello scrittore locale Giuseppe Cusimano, intitolato “La tinta della vita è verde”, sta passando alla fase di sviluppo per una possibile trasposizione cinematografica o televisiva. Il progetto rappresenta un passaggio importante nel processo di adattamento tra il libro e il formato audiovisivo, segnando un momento cruciale nella sua evoluzione da pagina a schermo.
Il romanzo “La tinta della vita è verde”, opera d’esordio dello scrittore palermitano Giuseppe Cusimano, compie un passo decisivo verso la trasposizione audiovisiva. Nei giorni scorsi l’autore ha infatti avviato, insieme a Serafilms.it, ed in collaborazione con la Rap, la realizzazione di un.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Notizie correlate
Smart Concept #2, debutto a Pechino. La mobilità urbana del futuro prende forma – FOTO‹ › 1 / 4 Smart Concept #2 ‹ › 2 / 4 Smart Concept #2 ‹ › 3 / 4 Smart Concept #2 ‹ › 4 / 4 Smart Concept #2 Al Global Brand Event di Pechino, smart...
A Palermo torna in scena "Coriolano della Floresta", lo spettacolo tratto dal romanzo di Luigi NatoliLa morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend L'amore...