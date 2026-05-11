Forlimpopoli celebra San Rufillo | la fragilità diventa arte con la mostra su Ermanno lo Storpio

A Forlimpopoli, in occasione della festa del santo patrono, si tiene una mostra dedicata a Ermanno lo Storpio, artista noto per la rappresentazione della fragilità. L’esposizione si svolge nel centro storico e presenta opere realizzate con diversi materiali. L’evento si inserisce nel programma celebrativo della ricorrenza religiosa e culturale della città. La mostra rimarrà aperta fino al termine delle festività, offrendo ai visitatori l’opportunità di conoscere meglio l’artista e il suo lavoro.

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