San Marcellino celebra la Festa del Pane | scuola culture e fede unite nel segno della pace | FOTO

A San Marcellino si è svolta la XVIII edizione della Festa del Pane, un evento organizzato dall’Istituto Comprensivo del paese. La giornata ha visto la partecipazione di studenti, insegnanti e rappresentanti di diverse culture, con momenti dedicati alla scuola, alla fede e alla promozione della pace. La manifestazione ha coinvolto la comunità locale in un clima di condivisione e incontri tra persone di origini diverse.

Alla XVIII edizione protagonisti gli studenti dell’Istituto Comprensivo tra tradizione, inclusione e dialogo interculturale: “Dal pane nasce la convivenza” Una mattinata all’insegna della condivisione, della cultura e dell’incontro tra popoli: è questo lo spirito che ha animato la XVIII edizione della Festa del Pane, organizzata dall’Istituto Comprensivo di San Marcellino. La giornata si è aperta con il tradizionale taglio del nastro, seguito da una suggestiva sfilata dei bambini in abiti tradizionali. Subito dopo, la dirigente scolastica, Maria Amalia Zumbolo, ha introdotto l’evento sottolineando l’importanza di educare le nuove generazioni ai valori della pace e della convivenza. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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