Forlimpopoli il Pri chiede il voto | La Giunta non si sta dimostrando all' altezza di governare

Il Pri di Forlimpopoli ha chiesto ai cittadini di votare, criticando l'operato della giunta comunale. Secondo il partito, anche se ci sono persone competenti all’interno dell’amministrazione, i recenti eventi mostrano che la giunta non sarebbe in grado di gestire efficacemente la città. La richiesta di voto arriva in un momento di valutazioni pubbliche sul ruolo dell'esecutivo locale.

“La giunta di Forlimpopoli, che pure ha al suo interno persone valide, non si sta dimostrando, come questi fatti rendono esplicito, all’altezza di governare la bella cittadina romagnola. Visto la crisi in cui versa meglio sarebbe, e assai più corretto, ripresentarsi al giudizio dei propri.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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